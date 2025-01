Software voor elektronische handtekeningen - Populairste apps - Saoedi-Arabië

RSign

RSign® is het platform voor elektronische handtekeningen van RPost®, al meer dan tien jaar een wereldleider. RSign® combineert functionaliteit met elegant gebruiksgemak en betaalbaarheid op schaal. Uniek aan RSign is de mogelijkheid om gewone elektronische ondertekening eenvoudig en geautomatiseerd te maken, terwijl aan al uw document-, formulier- of workflowscenario's wordt voldaan. RSign is gespecialiseerd in: E-handtekeningen gemakkelijk gemaakt. Gemakkelijkere ervaring met elektronisch ondertekenen voor zowel afzender als ondertekenaar. • RSign maakt het ondertekenproces eenvoudig en gemakkelijk voor ondertekenaars om documenten in te vullen en te ondertekenen via elke desktop- of mobiele webbrowser tijdens een begeleid ondertekeningsproces. RSign wordt geleverd met een eenvoudiger gebruikersontwerp, aanpasbare gebruikersinterface, deelbare sjablonen, realtime rapportage en meer. Handtekeningcertificaat met forensisch audittraject. Records met het authenticeerbare audittraject. • RSign®-patenten bieden het meest robuuste, authentificeerbare audittraject dat is ingebed in het e-sign-record. RSign levert een handtekeningcertificaat dat kan dienen als forensisch record en dat zichzelf kan authenticeren, waardoor alle transmissietracking, inhoud en tijdstempels worden verstrekt, ongeacht de ontvangende systemen. Het handtekeningcertificaat, een bewijsformaat dat over de hele wereld wordt erkend, kan worden toegevoegd aan de ondertekende overeenkomst of afzonderlijk, en kan in systemen worden geïmporteerd met behulp van de RSign API's. Privacy met codering en RSign Inbox.