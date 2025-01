Software voor elektronische handtekeningen - Populairste apps - Frans-Polynesië

Agrello

agrello.io

Werk slimmer met Agrello Begin uw reis van digitale transformatie met ons! Of u nu alleen af ​​en toe digitale documenten moet ondertekenen of de volledige juridische documentatie van uw bedrijf moet beheren, wij zijn er om u te helpen. // Begin zonder stress en zonder te leren Nieuwe tools vereisen maar al te vaak nieuwe vaardigheden en training. Bij Agrello is dat niet het geval. Gebruik gewoon uw favoriete tool en upload documenten die klaar zijn om te worden ondertekend naar Agrello. Zodra alle ondertekenaars en kijkers zijn toegevoegd, zorgen wij voor de rest. We houden u op de hoogte van het ondertekenproces, zodat u zich in de tussentijd op andere zaken kunt concentreren! // Intuïtief dashboard voor uw gemak Soms kost het meer tijd om alle benodigde handtekeningen te verzamelen. Het documentendashboard van Agrello is ontworpen om u duidelijke en directe feedback te geven over welke deals een duwtje in de rug nodig hebben en welke met succes zijn afgerond. Je moet echt eens kijken naar wat je gaat doen met al die extra tijd! // Bulkcreatie, dynamische sjablonen We doen er alles aan om u te helpen een aantal van die vervelende, repetitieve taken weg te nemen. Sjablonen voor terugkerende contracten, het verzamelen van ontbrekende gegevens via formulieren en zelfs het automatiseren van het volledige ondertekeningsproces door uw CRM en andere tools te koppelen: dit zijn slechts enkele van de functies waarmee u zich kunt concentreren op dringender zaken. // Veilig samenwerken Het heen en weer e-mailen van gevoelige documenten vormt een ernstig veiligheidsrisico. Het ecosysteem van Agrello is ontworpen voor veilige samenwerkingen. Nodig uw partners uit, upload concepten, bekijk en onderteken documenten samen met uw partners, terwijl u weet dat uw werk te allen tijde veilig is. // Absoluut juridisch bindend De wereld van digitale handtekeningen wordt met de dag complexer. Gelukkig kunt u uw nationale e-ID of de internationaal erkende geavanceerde elektronische handtekening (AdES) van Agrello gebruiken.