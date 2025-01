Deep Learning-software - Populairste apps - Saoedi-Arabië

Cogniphi

cogniphi.com

Wij bij Cogniphi zijn een divers team van innovators dat zich richt op transformatieve resultaten, en we zijn super enthousiast dat we bedrijven naar een verbijsterende digitale toekomst kunnen leiden. Wij geloven dat Vision AI de kernpijler zal zijn van de toekomst van AI. De eerste van onze cognitieve suites AIVI (Artificial Intelligence Vision) is een speciaal platform dat helpt de kracht van Vision Intelligence naar diverse bedrijfssectoren te brengen, waaronder productie, detailhandel, gezondheidszorg en surveillance. AIVI vertrouwt op complex ruimtelijk computergebruik, machinaal leren, patroonherkenning, anomaliedetectie en computervisie en heeft zich in de praktijk bewezen in reële omgevingen. Het platform herbergt momenteel meer dan 150 branchespecifieke patronen, ondersteunt meer dan 10.000 camera's en heeft met minimale investeringen een omzet van 6 miljoen dollar voor bedrijven gegenereerd. We zijn er trots op dat we beschikken over een bewezen reeks capaciteiten en onze eigen tools en methodologieën voor het snel ontwikkelen, inzetten en exploiteren van grootschalige oplossingen. De collectieve wijsheid en expertise van ons zorgvuldig geselecteerde netwerk van AI-experts van over de hele wereld drijven onze innovatie en de software-breadboarding aan die cruciaal is voor digitale implementaties. Naast de cognitieve technologieën en technische vaardigheden waarover we beschikken, zijn we er ook vast van overtuigd dat het onze drang naar uitmuntendheid en passie voor het oplossen van problemen is die exponentiële groei voor alle belanghebbenden zal opleveren.