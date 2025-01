Deep Learning-software - Populairste apps - Rusland

FaceMRI

facemri.com

FaceMRI is een onderzoeksgroep voor gezichtsherkenningssoftware gevestigd in de VS. FaceMRI is de meest geavanceerde gezichtsherkenningszoekmachine voor Mac en pc. FaceMRI beschikt over een reeks gezichtsherkenningssoftware die gezichten kan categoriseren in geslacht (man, vrouw, niet-binair), leeftijdscategorie, leeftijdsjaren en ras. Maak aanwezigheidsgrafieken en analyses. Gezichten kunnen worden geëxtraheerd via + afbeeldingen importeren + video's importeren + zoeken op internet (FB, LinkedIn, Instagram) + mappen importeren + webcam en IP-camera's + IOT en beveiligingscamera's. + USB-sleutels en externe apparaten FaceMRI maakt gebruik van de kracht van gezichtsherkenning om analyses uit afbeeldingen en video's te ontsluiten. Gebruikers kunnen de applicatie downloaden naar hun Mac of pc en afbeeldingen en video's importeren. Het haalt gezichten en mensen uit video's en afbeeldingen, gebruikers kunnen gezichten aan klanten toevoegen en aangepaste rapporten maken. Bovendien kunnen medewerkers uit video's demografische grafieken maken op basis van leeftijd, geslacht en ras en zien wie uw klanten zijn. FaceMRI beschikt ook over persoonszoektechnologie, zodat gebruikers rapporten op maat kunnen samenstellen. Werknemers kunnen de aanwezigheid op Zoom-gesprekken volgen, wie er bij het bedrijfsgesprek was en wie er vermist was. Medewerkers kunnen verbinding maken met webcamera's, beveiligingscamera's en IoT-camera's om bij te houden wie uw bedrijf binnenkomt. FaceMRI maakt persoonlijke rapporten van videofeeds, zodat gebruikers kunnen controleren wie uw bedrijf binnenkomt.