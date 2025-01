Hulpmiddelen voor gegevensvisualisatie - Populairste apps - Filipijnen

Prodoscore

prodoscore.com

Prodoscore is een niet-invasieve en op werknemers gerichte oplossing voor datavisualisatie en monitoring van de productiviteit van werknemers die inzicht creëert in de dagelijkse digitale betrokkenheid. Door bruikbare inzichten naar voren te brengen, geworteld in data en binnen enkele seconden verteerbaar, houdt Prodoscore leiders beter geïnformeerd en beter voorbereid, terwijl flexibiliteit voor werknemers en verantwoordelijkheid voor werkgevers mogelijk wordt gemaakt. Bruikbare inzichten helpen het succes van organisaties en individuen te stimuleren. Met behulp van Machine Learning, AI en Natural Language Processing meten we duizenden dagelijkse activiteitspunten in uw belangrijkste bedrijfsapplicaties, zoals uw CRM, kantoorsuite en telefoonsysteem, om productiviteitsinformatie te bieden. Ons eigen scoresysteem produceert sleutelindicatoren die binnen enkele seconden verteerbaar zijn, zodat leiders goed geïnformeerde beslissingen kunnen nemen, geworteld in data. Onze complexe machine learning-algoritmen leveren één enkele score op, waardoor u gemakkelijk kansen snel kunt verwerken. De tijd van het doorzoeken van meerdere rapporten en het voeren van moeilijke gesprekken om probleemgebieden te identificeren, is al lang voorbij. De implementatie duurt minder dan 15 minuten en heeft geen impact op de eindgebruiker. Er zijn veel redenen om de productiviteit van werknemers te meten, maar er zijn maar heel weinig tools die echt werken en gemakkelijk te implementeren en te gebruiken zijn.