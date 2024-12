Darkweb-monitoringtools - Populairste apps - Malta Populairst Recent toegevoegd

Monitoringtools voor het dark web zijn ontworpen om vermeldingen van een organisatie op deep- en dark web-forums en -marktplaatsen te detecteren, met name als het gaat om gecompromitteerde bedrijfsgegevens die illegaal worden gedeeld of verkocht. Het deep web omvat niet-geïndexeerde pagina's op internet, terwijl het dark web verwijst naar niet-geïndexeerde, illegale sites en privécommunicatie die alleen toegankelijk is via tools als Tor en I2P. Deze software maakt gebruik van geautomatiseerde scanners, webcrawlers en scrapingtechnieken om gelekte gevoelige bedrijfsinformatie, zoals klantgegevens, inloggegevens van werknemers, bedrijfsgeheimen, bedrijfseigen technologie en andere waardevolle datasets op illegale markten, voortdurend te monitoren en analyseren. Bedrijven gebruiken dark web-monitoring om risico's te beperken, datalekken vroegtijdig te detecteren en hun intellectuele eigendom en merkreputatie te beschermen. Normaal gesproken beheert het IT- of beveiligingsteam van een bedrijf deze tools, die vaak integreren met ticketingsystemen om de distributie van realtime waarschuwingen naar de juiste partijen voor herstel te vergemakkelijken.