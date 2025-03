SlidePresenter

slidepresenter.com

Uitgebreide handleidingen en documentatie, talloze live- of webtrainingen en toch het gevoel dat de kennis uw collega’s simpelweg niet – of niet op het juiste moment – ​​bereikt? Dan moet u SlidePresenter leren kennen! Geef uw medewerkers de mogelijkheid om hun kennis om te zetten in boeiende video-inhoud, zonder voorafgaande ervaring of technische vaardigheden! Dankzij onze intuïtieve gebruikersinterface kunnen alle medewerkers binnen enkele minuten hun eigen videocontent creëren en bewerken en deze verrijken met tal van interactieve functies zoals quizzen en enquêtes. Daarna kan de door medewerkers gegenereerde videocontent met slechts één klik eenvoudig en veilig worden gedeeld met collega’s of de hele organisatie op uw eigen bedrijfsvideoplatform. Dit bespaart u waardevolle tijd en middelen bij de kennisoverdracht van uw bedrijf. Sterker nog: Je creëert een centraal en aantrekkelijk aanspreekpunt voor je collega’s. Op uw bedrijfsvideoplatform ontvangen alle werknemers nuttige kennisinhoud om hun individuele vragen te beantwoorden “in de stroom van het werk”, en worden ze bovendien aangemoedigd om door aanvullende door werknemers gegenereerde video-inhoud te bladeren, deze leuk te vinden en ermee te communiceren. De gebruiksscenario's voor SlidePresenter zijn net zo divers als de vereisten van uw bedrijf: van snelle klikinstructies, producttrainingen tot interne onboardings, e-learnings of praktische leerklompjes. Ruim 600 marktleiders in tal van branches vertrouwen al met succes op kennisoverdracht van medewerkers voor medewerkers – zodat kennis snel en op elk moment kan worden gevonden door iedereen die deze nodig heeft. Uw voordelen met SlidePresenter: - Maak zelfgestuurd, continu leren in uw organisatie mogelijk met eenvoudig te begrijpen video-inhoud. - Verhoog de prestaties van uw (nieuwe) medewerkers door kennis altijd en overal beschikbaar te maken. - Verminder veelgestelde vragen van collega's door hen in staat te stellen snel en eenvoudig verklarende video-inhoud te produceren en te delen. - Verhoog de motivatie van uw medewerkers om kennis te delen met collega's dankzij een intuïtieve gebruikerservaring voor eenvoudige contentcreatie. - Betrek uw medewerkers bij uw kennisoverdracht en versterk zo hun loyaliteit aan uw bedrijf. - Geef medewerkers van alle afdelingen en functieniveaus de mogelijkheid om hun kennis te delen met collega's in de hele organisatie. - Creëer een gevarieerde leerervaring met formele leer- en trainingsvormen, evenals door medewerkers gegenereerd leren via video-inhoud. - Bespaar de middelen van uw L&D-afdeling door uw medewerkers te integreren in de kennisoverdracht. - Creëer een centraal videoplatform waar uw medewerkers altijd precies de kennis kunnen vinden die ze nodig hebben om hun beste werk te doen.