Contentmarketingsoftware - Populairste apps - Saoedi-Arabië

SPCE

spce.com

SP_CE biedt digitale ruimtes waar je veilig mensen kunt uitnodigen, inhoud kunt delen en kunt samenwerken. Terwijl u bruikbare inzichten verkrijgt over het traject van uw koper. Onze klanten hebben doorgaans drie dingen gemeen: 1. Lange verkoopcycli. 2. Meerdere contacten om een ​​deal te sluiten, veel belanghebbenden zowel intern als aan de koperskant die op één lijn moeten komen. 3. Veel inhoud om te delen in het verkoopproces. SP_CE wordt normaal gesproken gebruikt voor marketing, verkoop en klantsucces door bedrijven in B2B. Met het platform kunt u: – DIGITALE KAMERS creëren tussen uw organisatie en anderen – Veilig INHOUD DELEN en samenwerken met alle belanghebbenden terwijl u compliant blijft – ACTIONABLE INZICHTEN krijgen om vervolgacties op te zetten en datagestuurde beslissingen te nemen. In SP_CE regelt u de hele kopersreis in B2B . Richt speciale ruimtes in voor uw producten of klanten en houd het proces bij vanaf het eerste contactpunt tot aan de ondertekening van de deal en daarna. Geniet van functies zoals: - Productshowroom die de kracht van uw aanbod laat zien - Eenvoudig bouwstenen slepen en neerzetten om eenvoudig prachtige showrooms op schaal te creëren - Dashboard en meldingen voor klantbetrokkenheid - Gedeelde taken tussen u en de klant - Gedeelde documenten uit productbladen en contracten - Interactieve videovergadering met slimme agenda's - Een slimme tijdlijn - Opgenomen, getranscribeerde en AI-geanalyseerde vergaderingen - Videoberichten - Verkoopprocessjablonen waarmee uw verkopers in een mum van tijd aan de slag gaan - Hoogwaardige beveiliging en privacy - CRM, Zoom en Teams integratie - Beheer van toegangsniveaus - Openbare, geregistreerde of privéruimtes