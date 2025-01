Contentmarketingsoftware - Populairste apps - Rusland

Rebrandly

Rebrandly is het toonaangevende platform voor linkbeheer waarmee gebruikers aangepaste URL's kunnen brandmerken en inkorten. Rebrandly helpt bedrijven van elke omvang hun linkbetrokkenheid veilig te beheren en te meten, de merkbekendheid te vergroten, de conversiepercentages te verbeteren en geavanceerde analyses bij te houden. Opgericht in 2015 en met hoofdkantoor in de VS, met kantoren in Rome en Dublin. Rebrandly bedient miljoenen gebruikers en wereldwijde merken over de hele wereld, waaronder Versace, Toyota, PayPal en Zillow. Voor geavanceerde gebruikers en maatwerkprojecten is Rebrandly het meest geavanceerde en schaalbare linkbeheerplatform op de markt. Rebrandly biedt een geweldige set API's en de ondersteuning van deskundige ingenieurs om kleine en grote projecten rond links te bouwen (SMS, transactionele berichten, aangesloten bedrijven en beïnvloeders, eenmalige aanmelding, oAuth en meer). Andere relevante kenmerken: * UTM-bouwer * Retargeting van links * Mobiele deeplinking * Voorwaardelijke URL-routering * Open grafiekcontrole * Nieuwe naam AI * Linkanalyse * Aanpasbare rapporten * Meerdere stoelen, toestemming en werkruimtebeheer * Beheer van meerdere domeinnamen Met Rebrandly kunt u merklinks rechtstreeks via de browserextensie maken en delen terwijl u op internet surft. Ze slaan het vervolgens op in uw dashboard, waar u de resultaten kunt meten met behulp van ons best-in-class pakket tools. U kunt rechtstreeks bij Rebrandly een nieuwe domeinnaam registreren en kiezen uit meer dan 2.000 extensies - van .link tot .shop en alles daartussenin. Zij zorgen voor alle instellingen, zodat u binnen een paar minuten kunt beginnen met het delen van merklinks. Een merklink is gedenkwaardig, uitspreekbaar en volledig aanpasbaar. Met een merklink vergroten bedrijven de bekendheid van hun merk omdat de merknaam in de link is ingebed, zelfs als deze door anderen wordt gedeeld. Ze verbeteren het linkvertrouwen, en merklinks kunnen zelfs helpen de klikfrequentie met wel 39% te verhogen in vergelijking met generieke korte URL's.