Contentmarketingsoftware - Populairste apps - Pakistan

NPAW presenteert met trots zijn Suite of analytics-oplossing. Een krachtig, intuïtief en realtime platform voor video- en applicatie-analyse dat een revolutie teweeg zal brengen in de video-intelligentie-industrie, waardoor OTT's, telecombedrijven, mediabedrijven en omroepen miljarden datapunten kunnen vertalen naar bruikbare zakelijke inzichten die ze kunnen monitoren, analyseren, en profiteer ervan, terwijl hun gebruikers meekijken. In de zich snel ontwikkelende streaming-industrie worden bedrijven die inhoud aan gebruikers leveren geconfronteerd met een ernstig probleem: het gebrek aan zichtbaarheid over een onbetaalbaar complexe leveringsketen van inhoud. Hoe kunnen ze reageren op frustraties van gebruikers als ze niet weten wat er mis is gegaan? Hoe kunnen ze reageren op de ontwikkeling van trends in de consumptie per apparaat als ze geen toegang hebben tot deze gegevens? NPAW Suite geeft videoproviders een uitgebreid overzicht van de streamingervaring van hun eindgebruikers in realtime, integreert met spelers om de ruwe gegevens te verkrijgen die er toe doen, en vertaalt deze naar aanpasbare en gemakkelijk leesbare dashboards die bedrijven niet alleen voorzien van alle gegevens die ze nodig hebben nodig hebben, maar hen ook in staat stellen dit te begrijpen en er op een zinvolle manier naar te handelen. De uitdaging die we hadden was het ontwikkelen van een evolutie van ons product dat extreem complexe informatie kon omzetten in een visueel ontwerpsysteem dat intuïtief genoeg was om klanten in staat te stellen hun eigen patronen van KPI's, statistieken en dimensies te identificeren, creëren en stapelen op basis van de gegevens voor hun individuele dienstverlening. Door nauw samen te werken met klanten en altijd te streven naar een betere versie van ons product, zijn we erin geslaagd een visuele ontwerptaal te creëren die eenvoudig genoeg is om gebruikers in staat te stellen de gegevenszichtbaarheid te verkrijgen die ze nodig hebben.