Platformen voor toestemmingsbeheer - Populairste apps - Verenigde Staten

CookieYes

cookieyes.com

CookieYes is een oplossing voor toestemmingsbeheer die helpt bij het verzamelen en beheren van toestemming voor cookies op uw website. Door de CookieYes-cookiebanner toe te voegen, kunt u de gebruikers effectief om toestemming vragen voor het gebruik van cookies en hen de controle geven om toestemming te accepteren of te weigeren, of te beslissen met welk type cookies zij toestemming willen geven. Belangrijkste kenmerken: * Aanpassing van de cookiebanner Genereer een toestemmingsbanner met aangepaste inhoud, ontwerp, lay-out, knoppen en branding. Geo-target de banner op basis van de gebruikerslocatie en geef een automatisch vertaalde banner weer volgens de voorkeurstaal van de gebruiker. * Gedetailleerde gebruikerscontrole Stel gebruikers in staat gedetailleerde toestemming te geven voor verschillende categorieën cookies, met behulp van het voorbeeld van de cookiecategorie. Voeg de cookie-audittabel toe, zodat gebruikers een weloverwogen beslissing kunnen nemen. * Gedetailleerde toestemmingslogboeken Registreer alle toestemmingen van gebruikers om bewijs van naleving aan te tonen. Registreer het IP-adres (geanonimiseerd), het land, de toestemmingsstatus en de tijd en datum van toestemming in een gecentraliseerd formaat. * Geavanceerd scannen van websites Scan uw website op cookies, activeer verborgen trackers, identificeer en organiseer ze in categorieën en genereer een gedetailleerd cookie-auditrapport. * Automatische scriptblokkering Automatische detectie en blokkering van cookiescripts van derden op uw website totdat de gebruiker toestemming geeft via de cookiebanner. Voeg scripts van derden toe die u op uw website wilt blokkeren. * Ontwikkelaarvriendelijk Voeg geavanceerde CSS-aanpassingen en aangepaste branding toe om aan te sluiten bij het ontwerp van uw website. Ondersteun de Do Not Track (DNT)-status van de browser met onze in-app-integraties.