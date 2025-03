Cloud Access Security Broker (CASB)-software - Populairste apps

Wing Security

wing.security

Wing stelt organisaties in staat het volledige potentieel van SaaS te benutten en tegelijkertijd een robuuste beveiligingspositie te garanderen. Onze SSPM-oplossing biedt ongeëvenaarde zichtbaarheid, controle en compliance-mogelijkheden, waardoor de verdediging van elke organisatie tegen moderne SaaS-gerelateerde bedreigingen wordt versterkt. Met de geautomatiseerde beveiligingsmogelijkheden van Wing besparen CISO's, beveiligingsteams en IT-professionals weken werk dat voorheen werd besteed aan handmatige en foutgevoelige processen. Wing wordt vertrouwd door honderden internationale bedrijven en biedt bruikbare beveiligingsinzichten die zijn afgeleid van onze toonaangevende SaaS-applicatiedatabase, die meer dan 280.000 SaaS-leveranciers omvat. Dit resulteert in de veiligste en meest efficiënte manier om SaaS te benutten. Wing Security is opgericht door de voormalige CISO en hoofd van Cyber ​​Defense voor het Israëlische leger met de visie om gebruikers geautomatiseerde zelfbedieningstools te bieden die ze nodig hebben voor de beveiliging van SaaS-applicaties.