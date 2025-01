Software voor bedrijfsplanning - Populairste apps - Frans-Polynesië

Consolto

consolto.com

De hoop van Consolto is dat met hun op het MKB gerichte conferentieoplossing iedereen één-op-één digitale diensten met grote impact kan aanbieden die vergelijkbaar zijn met en zelfs beter zijn dan die van grotere organisaties. Het probleem Volgens Consolto.com kan het opzetten van een videochat met een klant op dit moment nogal een lastig proces zijn met de huidige oplossingen zoals Zoom, Skype of Google Hangouts, die niet zijn gebouwd voor business-to-client-scenario's. Ze vereisen ofwel: Een soort clientinstallatie - jammer. Gebruikersnaam/wachtwoordgegevens - waar is dat verdomde wachtwoord? Een link of een e-mail verzenden om in contact te komen met potentiële klanten - vervelend. Toevoegen aan contacten - privacy iemand? Weinig tot geen backofficemogelijkheden. Hoe moet je zaken gedaan krijgen? Een ander belangrijk aspect dat slecht wordt aangepakt door deze oplossingen is hun vermogen om de sessies te beheren. Zoom bewaart bijvoorbeeld geen teksten uit chats, waardoor belangrijke aantekeningen en inzichten die tijdens sessies zijn geschreven verloren gaan. Dit soort oplossingen maken het moeilijk om verkoop- of adviessessies te beheren. Consolto beschouwt hun oplossing als een VCRM: een op videochat gebaseerd platform voor klantrelatiebeheer dat is ontworpen om zakelijke interacties te verbeteren. Het maakt anonieme, contactloze (zonder contactgegevens uit te wisselen), wrijvingsloze (geen downloads, geen inloggegevens) realtime communicatie via video mogelijk. Hun product is beschikbaar als websitewidget of als directe link via een persoonlijke pagina. De eenvoudig te installeren oplossing van Consolto (slechts één regel code) is volledig geoptimaliseerd voor de behoeften van het MKB en freelancers en implementeert een indrukwekkend scala aan functionaliteit met hoge impact die het beheer van zakelijke videochat-interacties vereenvoudigt. Deze functionaliteiten omvatten het plannen van vergaderingen, in-app-facturering en -betalingen, memo's, sessietranscriptie (binnenkort beschikbaar), CRM-achtige vervolgmeldingen, klantanalyses en permanente berichtenuitwisseling, om er maar een paar te noemen.