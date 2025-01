Business Intelligence-software - Populairste apps - Polen

Whatagraph

whatagraph.com

Marketeers hebben meerdere marketingbronnen, honderden lopende campagnes en klanten of belanghebbenden om te beheren en aan te rapporteren. Het is een strijd om alle data met elkaar te verbinden, te verwerken, inzichten te ontdekken en de ROI ervan aan te tonen. Whatagraph is een intuïtief alles-in-één marketingdataplatform dat gegevensgerelateerd handmatig werk en gedoe uit de dagelijkse werkzaamheden van een marketeer verwijdert. Je kunt meerdere langzame en complexe tools vervangen door één platform. En in tegenstelling tot anderen op de markt is Whatagraph eenvoudig te gebruiken, betrouwbaar en maakt het werken met data (het beheren, combineren en visualiseren van cross-channel data) snel en gemakkelijk voor iedereen in een team: verbind al uw marketingdata in een enkele hub zonder tools en connectoren van derden. Beheer en organiseer ongestructureerde, verspreide gegevens over meerdere kanalen met transformaties zonder code. Het is voor iedereen in een marketingteam eenvoudig genoeg om geavanceerde gegevensbeheertaken uit te voeren zonder analytische vaardigheden, coderen of technische kennis. Maak met een paar klikken verbluffende visualisaties van uw verbonden en voorbereide cross-channelgegevens. U kunt er snel analyse- of presentatieklare rapporten, dashboards of zelfstandige grafieken, diagrammen, trechters of tabellen van maken. Automatiseer ten slotte de manier waarop u die gegevens deelt of levert aan elke bestemming: klanten, belanghebbenden, teamgenoten of andere tools en platforms. Of u nu presenteert voor een directiekamer of voor uw klanten of op zoek bent naar inzichten om campagnes te verbeteren, u bent ervan overtuigd dat u over een betrouwbaar en snel platform beschikt met alle actuele gegevens op één plek, op een duidelijke en visuele manier gepresenteerd. Het kost u minuten in plaats van uren om het voor te bereiden, en het kost u minuten in plaats van uren om het op te schalen voor nieuwe klanten of gegevensbronnen.