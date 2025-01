Zakelijke financieringsaanbieders - Populairste apps - Polen

Perkins & Co

perkinsaccounting.com

Perkins & Co werd in 1986 opgericht als alternatief voor grote nationale accountantskantoren en richtte zich tegelijkertijd op de zakelijke behoeften van de nauw verbonden bedrijven in de regio. Met kantoren in Portland, Oregon en Vancouver, Washington is Perkins gespecialiseerd in vele sectoren, waaronder productie, groothandelsdistributie, onroerend goed, de bouw, professionele en creatieve dienstverlening, technologie, eten en drinken, autodealers en non-profitorganisaties. Perkins is al 10 jaar ontvanger van de ClearRated's Best of Accounting™-prijs voor uitmuntende klantenservice, is al 16 jaar een Portland Business Journal's Most Admired Company, een kantoor dat grotendeels in handen is van vrouwen en is een van de meest diverse accountantskantoren in de regio. Perkins is er trots op om zich kandidaat te stellen uit de menigte. Bel ons vandaag nog voor meer informatie over het Perkins-verschil!