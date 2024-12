Populairst Recent toegevoegd Software voor leeftijdsverificatie - Populairste apps - Nederland

Software voor leeftijdsverificatie wordt gebruikt om de leeftijd van een persoon te bevestigen, doorgaans in twee scenario's: online voor e-commercetransacties of persoonlijk bij de POS-kiosk (point of sale) van een winkel. Deze oplossingen zijn essentieel voor het verifiëren van de leeftijd van klanten die goederen of diensten met een leeftijdsbeperking kopen, waaronder energiedrankjes, alcohol, tabaksproducten, cannabisproducten, wapens, inhoud voor volwassenen, gokproducten en andere gereguleerde artikelen.