Advertentienetwerksoftware - Populairste apps

Viztrade maakt complexe digitale reclame eenvoudig. Ons volledig aanpasbare, white label, zelfbedieningsadvertentieplatform maakt het verkopen van advertentievoorraad eenvoudig. We werken samen met media-eigenaren over de hele wereld om het advertentieverkoopproces te vereenvoudigen. We automatiseren het aanmaken van advertentieorders op de advertentieserver van een media-eigenaar, we stellen adverteerders in staat hun eigen creatieve middelen op te bouwen, we bieden gedetailleerde analyses voor elke campagne en we verminderen de hoeveelheid middelen die nodig is voor advertentiebewerkingen. Viztrade elimineert alle omslachtige taken die gepaard gaan met het maken van digitale campagnes, zodat media-eigenaren zich kunnen concentreren op het opbouwen van inkomsten.