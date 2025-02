Software voor accountgegevensbeheer - Populairste apps - San Marino

Koncert

koncert.com

Koncert is een AI-aangedreven platform dat is ontworpen om het verkoopsucces te vergroten door een reeks tools voor het verkoopproces te bieden. Het platform omvat Koncert Dialers, een suite van vier unieke verkoopkiezers die zijn afgestemd op de behoeften van het team: AI Parallel Dialer, AIFlow Dialer, Agent-Assisted Dialer en Click to Call Dialer. Deze dialers helpen bij het intelligent beheren van het filteren, verbinden en volgen van verkoopgesprekken. Het platform introduceert ook Koncert Cadence, een verkoopsequencer met meerdere kanalen die via verschillende kanalen werkt, waaronder telefoon, e-mail, video en sociale media voor een divers bereik. Bovendien beschikt Koncert over de Remote Salesfloor, een slimme functie die is ontworpen om de traditionele werkplekervaring op de verkoopvloer in digitaal formaat te repliceren. Om uitgaand bellen te optimaliseren, is het platform uitgerust met Caller ID Management, een nieuwe Heat Map-functie voor het beheren van uitgaande kiesnummers. Het biedt ook een naadloze integratie met vooraf geïnvesteerde tools, waardoor de bruikbaarheid wordt vergroot. Bovendien ondersteunt het machine learning-facet van Koncert de verkoopprospectie, waardoor het de mogelijkheid biedt om leads te scoren en te prioriteren. Het beschikt ook over een unieke coachingtool voor managers, de Koncert Remote Coach. Koncert is erop gericht gebruikers te helpen het verkoopsucces te versnellen met zijn AI-verbeterde kiessysteem en andere verkoopgerichte functies.