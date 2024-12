Populairst Recent toegevoegd Accountgebaseerde software voor web- en contentervaringen - Populairste apps - Nederland

Software voor accountgebaseerde web- en contentervaringen stelt bedrijven in staat om op grote schaal op maat gemaakte, merkgebonden online- en contentinteracties te genereren, waardoor de resultaten voor accountgebaseerde marketinginitiatieven worden verbeterd. Met deze software kunnen marketeers inhoud op maat maken en verspreiden die is afgestemd op individuele accounts, waardoor het verkoopproces wordt versneld. Dit wordt bereikt door tekst, merkelementen, call-to-actions, afbeeldingen en meer aan te passen, en onderscheidende inhoud weer te geven voor elk gericht account op de website van een bedrijf. Bovendien helpt deze software marketeers bij het bijhouden van paginaweergaven en conversies per account, wat waardevolle inzichten oplevert tijdens de interactie met hun website en inhoud.