Enlyft

enlyft.com

Enlyft helpt B2B-verkoop- en marketingteams bij het vinden, prioriteren, betrekken en converteren van de bedrijven die het meest waarschijnlijk hun producten zullen kopen via speciale AI en diepgaande bedrijfseigen accountgegevens. Wij stellen u in staat de best passende accounts te ontdekken bij tientallen miljoenen bedrijven over de hele wereld door u te richten op de adoptie van technologie en honderden bedrijfskenmerken. Ons AI-platform voorspelt wie uw technologieproducten nodig heeft en wanneer ze klaar zijn om te kopen. Bovendien geeft Enlyft uw teams binnen enkele seconden toegang tot bedrijfskritische inzichten over elk account - voor zelfverzekerd, doelgericht en effectief bereik. We doen dit door voor verkoop en marketing geoptimaliseerde AI-modellen te combineren met eigen mechanismen voor gegevensverzameling om de rijkste, meest betrouwbare en actuele database met prospectgegevens op de markt te genereren. Enlyft is een naadloos onderdeel van uw workflow via een eenvoudig te gebruiken website, plug-in, gegevensdownloads, LinkedIn-contacten, CRM-integraties en nog veel meer. Van Fortune 100 tot startups - 's werelds meest productieve verkoop- en marketingteams vertrouwen op de AI-gestuurde vraaggeneratie van Enlyft om hun prospectiepijplijn te versterken en te prioriteren en meer klanten binnen te halen - voor een fractie van hun budget.