A/B-testsoftware - Populairste apps - Pakistan

PostHog is het open-source, alles-in-één platform waarmee ingenieurs betere producten kunnen bouwen. We stellen softwareteams in staat gebeurtenissen vast te leggen, analyses uit te voeren, gebruikerssessies op te nemen, experimenten uit te voeren en nieuwe functies te implementeren, allemaal op één platform. - BETER ONTWERP: Robuuste productanalyses. Multivariate A/B-experimenten. Gebruikerssegmentatie en meer dan 50 integraties. PostHog heeft alles wat je nodig hebt om betere producten te bouwen. - BETER BOUWEN: Rol nieuwe functies veilig uit met functievlaggen, debug problemen met sessie-opnamen en plan nieuwe functies met correlatieanalyse - allemaal in PostHog. - BETER ONTWIKKELEN: verwacht een SDK, API, gebeurtenispijplijnen, een SQL-achtige syntaxis voor diepgaande analyse en een open-source app-platform. - BETER SCHAAL: Amerikaanse of Europese hosting beschikbaar, mogelijk gemaakt door ClickHouse. Alles is SOC2-gecertificeerd, AVG-ready en HIPAA-compatibel. PostHog is schaalbaar voor teams van elke omvang en de prijs is gebaseerd op gebruik. Het is volledig open source, dus u kunt elke coderegel inspecteren, suggesties doen of zelfs rechtstreeks op het product bouwen om nieuwe functies en integraties toe te voegen.