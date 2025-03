TilesView

tilesview.ai

Tilesview is op AI gebaseerde software die klanten helpt bij het creëren van het ideale ontwerp voor hun ruimtes. Het toont een 3D-weergave van elke kamer met geselecteerde tegels. Het biedt een breed scala aan kamerpreviews in verschillende categorieën. Voor de beste bedrijfsbranding kunnen klanten hun bedrijfslogo gebruiken tijdens het maken of creëren van kamervoorbeelden. Het integreren van TilesView in een website is eenvoudig en biedt klanten een extra hulpmiddel om beslissingen te nemen over de producten van de klant. De technologie maakt het eenvoudig uploaden van tegelontwerpen mogelijk om de productportfolio's van klanten uit te breiden voor weergave aan klanten. Het helpt de klant bij het maken van verschillende lay-outs en patronen om zijn favoriete ontwerpen te maken door een voorbeeld te bouwen. Meng eenvoudig twee of meer tegels met elkaar. In de ruimtepreview kunnen klanten een glanzende tegel als een mat oppervlak bekijken, zodat klanten de vrijheid van verbeelding hebben. Bewaar kamervoorbeelden als afbeeldingen of pdf's en deel ze op sociale media.