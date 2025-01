3D-modelleringssoftware - Populairste apps - Frans-Polynesië

Ready Player Me

readyplayer.me

Ready Player Me is een cross-game avatarplatform voor de metaverse. Hiermee kun je een 3D-avatar met een selfie maken en deze gebruiken in meer dan 600 compatibele apps en games. Je kunt virtuele werelden verkennen in VRChat, deelnemen aan vergaderingen in MeetinVR of streamen naar je fans via LIV – allemaal met je persoonlijke avatar die jou vertegenwoordigt in virtuele werelden. Elke ontwikkelaar kan Ready Player Me integreren in zijn apps en games met behulp van onze gratis avatar SDK. Het is compatibel met Unity en Unreal Engine en werkt uitstekend op internet, mobiele apparaten en desktopplatforms.