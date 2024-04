SwiftERM is een AI-hyperpersonalisatie SaaS voor e-mailmarketing. Het is bedoeld voor e-commercesites die frequente bezoekers ontvangen. Het gebruikt alle gegevens van uw site om te voorspellen wat elke unieke consument waarschijnlijk als volgende zal kopen. Het draait volledig autonoom – zonder enige menselijke tussenkomst. Het voedt uw relatie met elke persoon die bij u winkelt, als een waardering voor hen als individu, weerspiegeld in de steeds veranderende producten die elk van hen wordt aangeboden. Het identificeert hun meest dringende behoeften, wensen en verlangens gedurende hun hele leven, een geavanceerd AI-algoritme levert een van de hoogste ROI’s in e-commercemarketing.

Website: swifterm.com

