SWAYAM is een programma geïnitieerd door de Indiase regering en ontworpen om de drie hoofdprincipes van het onderwijsbeleid te verwezenlijken, namelijk toegang, gelijkheid en kwaliteit. Het doel van deze inspanning is om iedereen, inclusief de meest kansarmen, de beste leermiddelen te bieden. SWAYAM streeft ernaar de digitale kloof te overbruggen voor studenten die tot nu toe onaangetast zijn gebleven door de digitale revolutie en niet in staat zijn geweest zich aan te sluiten bij de mainstream van de kenniseconomie.

Website: swayam.gov.in

