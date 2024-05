Voer apps uit in afleidingsvrije venster met vele verbeteringen.

Ontdek het eenvoudigste beheersysteem voor vermeldingen via meerdere kanalen Stock Konnect zorgt ervoor dat u in contact komt met nieuwe klanten, waar ze ook winkelen. U kunt de volgende vermeldingen, voorraad en bestellingen van e-commerce via meerdere kanalen op één enkel platform maken, synchroniseren en beheren op een eenvoudiger, snellere en leukere manier.

Website: stockkonnect.co

