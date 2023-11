STARZPLAY, de nr. 1 streamingplatform in de MENA-regio, heeft het allemaal! Hollywoodfilms met Arabische en Franse ondertitels en audio? We hebben het! Topserie in dezelfde tijd als de VS? Ja, heel veel. Arabische en Turkse films en series? Absoluut! Kinderanimatie? Ja! We hebben ook exclusieve STARZPLAY Original-series en premium add-on-kanalen zoals Discovery+, UFC Arabia, BluTV, AD Sports, Majid TV, live Cricket en Star TV-kanalen!

Website: starzplay.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan STARZPLAY. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.