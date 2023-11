Wilt u wat premium squircley-goedheid toevoegen aan uw ontwerpen? Squircley is alles wat je nodig hebt om prachtige organische vormen te maken, klaar voor gebruik voor logo's, pictogrammen en achtergrondafbeeldingen. De generator exporteert SVG-bestanden die rechtstreeks naar het klembord kunnen worden gekopieerd en in uw HTML/CSS kunnen worden geplaatst of naar uw computer kunnen worden gedownload, klaar voor gebruik in de ontwerpsoftware van uw keuze (Figma, Sketch, Framer, XD, enz.).

Website: squircley.app

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Squircley. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.