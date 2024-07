Spottabl is een AI-aangedreven tool die werkgevers in contact brengt met deskundige recruiters en bureaus om het wervingsproces voor snelgroeiende startups en ondernemingen te stroomlijnen. Met een netwerk van meer dan 5000 gespecialiseerde recruiters biedt Spottabl toegang tot een pool van gescreende kandidaten die klaar zijn voor een sollicitatiegesprek, waardoor de tijd die nodig is om openstaande vacatures in te vullen aanzienlijk wordt verkort. Het platform biedt verschillende functies om het rekruteringsproces te verbeteren. Het beveelt relevante vacatures aan voor recruiters op basis van hun actieve talentennetwerk en specialisaties, waardoor ze voortdurend zakelijke kansen kunnen vinden. Recruiters kunnen 360-graden functiebeschrijvingen bekijken die een uitgebreid beeld geven van de functie, inclusief bedrijfspraatjes en functiespecificaties. Dankzij de AI-gestuurde profieldetectie van Spottabl kunnen recruiters relevant talent uit hun eigen privépool vinden. De social sourcing-tool van het platform maakt een snelle en efficiënte ontdekking van talent mogelijk. Recruiters zijn uitgerust met de nodige informatie en hulpmiddelen om kandidaten te kwalificeren en voor te dragen aan een sollicitatiegesprek, waardoor de kans op succesvolle plaatsingen wordt vergroot. Bovendien plaatsen de intelligente nudges en systeemintegraties van Spottabl kandidaten automatisch in het Applicant Tracking System (ATS) van de klant, waardoor handmatige follow-ups overbodig zijn. Recruiters kunnen zich aanmelden bij Spottabl, hun specialistprofiel aanmaken en hun sourcing-vaardigheden demonstreren. Het platform maximaliseert het verdienpotentieel en biedt transparantie via succesvergoedingen. Over het geheel genomen biedt Spottabl recruiters een gestroomlijnde en efficiënte manier om in contact te komen met werkgevers en het juiste talent voor hun functie te vinden, waardoor uiteindelijk het wervingsproces voor alle betrokken belanghebbenden wordt verbeterd.

Website: spottabl.com

