Somiibo is een premium marketing- en groeiservice voor sociale media die uw sociale media-activiteiten automatiseert om uw online aanwezigheid te vergroten. Somiibo werkt op basis van wederkerige relaties, in die zin dat het samenwerkt met andere gebruikers om sociale signalen van deze gebruikers te verwerven. Somiibo fungeert als uw persoonlijke marketingbureau dat uw online merk promoot om u te helpen bij uw internetmarketingproces. Somiibo is in 2017 opgericht door Ian W. en heeft momenteel 3 geweldige medewerkers om het draaiende te houden!

