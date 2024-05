Smart Assessor is marktleider op het gebied van uitstekende e-portfoliotechnologie en volgt de voortgang tijdens het hele leertraject voor leerlingstandaarden, stages, NVQ's, AEB's, SQA's, commerciële cursussen en nog veel meer. Smart Assessor komt ‘out of the box’ met zowel raamwerkkwalificaties als standaarden die eenvoudig kunnen worden aangepast om op maat gemaakte werkgeverscursussen te ontwerpen. Het Smart Assessor e-portfolio wordt gebruikt door leerlingen, werkgevers, beoordelaars, mentoren, trainers, kwaliteitsverzekeraars en managers om de voortgang van kennis, vaardigheden en gedrag bij te houden, 20% korting op de beroepsopleiding te beheren, gateway-beoordelingen te monitoren en papieren portefeuilles te elimineren met Ofsted audit compliance dashboards. Bekroond online portfolio waarmee leerlingen samen met hun beoordelaars, mentoren en docenten hun cursus papiervrij kunnen voltooien. Leerlingen kunnen hun vaardigheden, kennis en gedrag aantonen, wat elektronisch wordt beoordeeld door hun beoordelaars en werkgevers. Werkgeversnormen volgen de voortgang via toegangspoorten tot eindpuntbeoordeling, raamwerken volgen de voortgang van eenheden en zorgen voor een succesvolle tijdige voltooiing. De belangrijkste functies zijn onder meer elektronische formulieren, digitale handtekeningen, offline apps, slimme webconferentieruimtes, digitale bewijsbibliotheek, online bronnen, leerlinggerichte activiteiten, online interactief leerplan, werkgeversdashboard, gatewaymanager, cursussjablonen, bemonsteringsplannen voor interne kwaliteitsborging, beoordeling planner, vaardighedenscan, EILP, voortgangskaarten en nog veel meer rijke functies om uw levering uitstekend te maken.

Website: smartassessor.co.uk

