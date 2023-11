Sirvez is een cloudgebaseerde tool ontworpen voor audiovisuele systeemintegratiebedrijven om hun workflowbeheer te digitaliseren. Het systeem verbetert de efficiëntie van hun personeelsbeheer, projecten en productbeheer enorm en verbetert tegelijkertijd de relaties met belanghebbenden. Het is ontwikkeld in nauwe samenwerking met audiovisuele integrators en eindgebruikers, zodat het product geschikt is voor het beoogde doel en voldoet aan de behoeften van de AV/IT-markt.

Website: sirvez.com

