Simms Fishing

Simms werd in 1980 opgericht door de visionaire visser en oude riviergids John Simms. Na tientallen jaren klanten levensveranderende ervaringen te hebben geboden op de meest majestueuze rivieren ter wereld, realiseerde John zich dat de op dat moment beschikbare steltlopers niet geschikt waren om de mensen die hij begeleidde droog, comfortabel en veilig op de rivier te houden. Laat staan ​​de gidsen die, net als hij, de sport meer dan 150 dagen per jaar beleeften en ademden. Daarom begon hij producten te creëren die een nieuwe generatie vissers waardig waren, die net als hij eerder het water op wilden en onder alle weersomstandigheden langer buiten wilden blijven. Of je nu een doorgewinterde gids bent of een kind dat haar eerste cast uit de familiehaven haalt. Of uw thuiswater nu Tokyo Bay of Bristol Bay is. Of je nu een driftboot of een toernooiklaar tuig trekt, Simms zet zich in voor het verlagen van de barrières tussen de rivieren, meren en open wateren ter wereld en degenen die hun roep horen.

Website: simmsfishing.com

