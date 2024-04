Sigma is een bekroond modern business intelligence (BI)- en analyseplatform dat speciaal is gebouwd voor de cloud. Met Sigma kan iedereen de spreadsheetfuncties en formules gebruiken die ze al kennen om live gegevens op cloudschaal te verkennen, tot in de kleinste details. Onze vertrouwde spreadsheetachtige interface levert de volledige kracht van SQL in de handen van elke gebruiker, terwijl de gegevens actueel en veilig blijven binnen datawarehouses in de cloud. Data-first-bedrijven gebruiken Sigma om hun werknemers, klanten en partners in staat te stellen los te komen van de beperkingen van het dashboard en zelf data te verkennen om betere, snellere beslissingen te nemen. Onze software is gebouwd om te profiteren van de prestatiekracht van datawarehouses in de cloud om gegevensbronnen te combineren en miljarden rijen gegevens onmiddellijk te analyseren – zonder dat codering nodig is.

Categorieën :

Website: sigmacomputing.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Sigma. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.