Vandaag zijn we blij om Sensible Instruct te lanceren, een tool voor het begrijpen van documenten, mogelijk gemaakt door LLM's, waaronder GPT-4. Met Sensible Instruct gebruik je natuurlijke taal om direct gegevens uit elk document te extraheren, zelfs documenten die je nog nooit eerder hebt gezien. CV's, facturen, contracten, academisch onderzoek, bankafschriften, energierekeningen en meer - Sensible Instruct kan ze allemaal parseren.

Website: sensible.so

