Alternatieven - sendwithus

Mailgun

mailgun.com

Een reeks krachtige API's waarmee u moeiteloos e-mail vanuit uw app kunt verzenden, ontvangen en volgen, of u nu Python, Ruby, PHP, C#, Node.js of Java gebruikt. Eenvoudige SMTP-integratie en een eenvoudige RESTful API nemen de rommelige details van het verzenden van transactionele of bulk-e-mail we...