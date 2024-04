Medische professionals empoweren met geavanceerde AI Bij ScribeMD begrijpen we de uitdagingen waarmee artsen worden geconfronteerd in de snel veranderende medische omgeving van vandaag. Daarom hebben we een AI-platform ontwikkeld dat specifiek is afgestemd op de gezondheidszorg. Onze missie? Om processen te stroomlijnen, administratieve taken te verminderen en artsen te laten doen waar ze goed in zijn: voor patiënten zorgen. Efficiënt notities maken: Zeg vaarwel tegen het handmatig maken van notities. Onze digitale schrijver luistert, begrijpt en brengt voor u in kaart, zodat elk detail wordt vastgelegd. Aangepaste LLM voor de gezondheidszorg: Ons platform is gebouwd op een eersteklas taalleermodel en beschikt over een nauwkeurigheidspercentage van 98% en een responstijd van 0,2 seconden.

Website: scribemd.ai

