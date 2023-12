SchoolAuction.net is het snelle, eenvoudige en veilige platform waarmee u uw volgende succesvolle inzamelingsactie kunt plannen, beheren en uitvoeren, of deze nu live, stil, online, mobiel of hybride is. We helpen non-profitorganisaties al meer dan 18 jaar met productieve inzamelingsacties en kijken ernaar uit om met u samen te werken!

Website: schoolauction.net

