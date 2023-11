Kinderen klaarmaken voor school is het ergste van de dag. School Morning Routine is een app waarmee je je kinderen kunt voorbereiden zonder alle chaos. Zo kunt u weer samen genieten van uw familieochtenden. Waarom heb je het gevoel dat je om negen uur 's ochtends een marathon hebt gelopen? Kinderen willen het goede doen (nou ja, meestal). Maar ze vergeten gemakkelijk en raken afgeleid. Dus om ze op tijd de deur uit te duwen moet je zeuren, schelden en ruzie maken. Totdat de hele ochtend alleen maar een gekke puinhoop is.

Website: schoolmorningroutine.com

