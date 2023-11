Sankalp Bharat is het baanbrekende JEE/NEET-voorbereidingsplatform voor studenten die deelnemen aan technische en medische toelatingsexamens in India, zoals IIT JEE Main, JEE Advanced, NEET (UG), enz. We bereiden studenten ook voor op NTSE, Boards, KVPY en Olympiades.

Website: sankalpbharat.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Sankalp Bharat. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.