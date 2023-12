SaltWire Network Inc. is een Canadese krantenuitgeverij die eigendom is van de familie Dennis-Lever uit Halifax, Nova Scotia, eigenaren van The Chronicle Herald. Saltwire bezit 23 dag- en weekbladen in Atlantic Canada. Het bedrijf werd in 2017 opgericht via de aankoop van 27 kranten van Transcontinental.

Website: saltwire.com

