De SalesMail-app is de gemakkelijkste manier om gepersonaliseerde video's te verzenden via e-mail, sms en CRM. Professionals in de seniorenzorg, meergezinswoningen, vastgoed- en technische verkoop vertrouwen op SalesMail om hen te helpen de concurrentie te overtreffen, vertrouwen op te bouwen en sneller resultaten te boeken. Met een App Store-beoordeling van 4,9 en bewezen gebruiksgemak kunt u met SalesMail de kracht van gepersonaliseerde video ontsluiten. Populaire gebruiksscenario's zijn onder meer pre- en post-tour outreach, virtuele rondleidingen, prospectie, communicatie over bewonerservaringen, nurture-berichten, autoresponders en nog veel meer. Gebruikers van SalesMail melden dat ze niet alleen meer klikken en antwoorden krijgen, maar ook sterkere relaties opbouwen met doelgroepen, waardoor de verkoopcycli worden versneld en de gewenste resultaten sneller worden bereikt.

Website: salesmail.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan SalesMail. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.