Yves Saint Laurent SAS, ook bekend als Saint Laurent en YSL, is een Frans luxe modehuis opgericht in 1962 door Yves Saint Laurent en zijn partner, Pierre Bergé. Het bedrijf is gespecialiseerd in haute couture, confectiekleding, leren accessoires en schoenen. De cosmeticalijn, YSL Beauty, is eigendom van L'Oréal.

