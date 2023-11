J Sainsbury plc, handelend onder de naam Sainsbury's, is de op één na grootste supermarktketen in het Verenigd Koninkrijk, met een aandeel van 14,9% in de supermarktsector. Het bedrijf, opgericht in 1869 door John James Sainsbury met een winkel in Drury Lane, Londen, was gedurende het grootste deel van de 20e eeuw de grootste Britse kruidenierswinkel.

Website: sainsburys.co.uk

