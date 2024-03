Alternatieven - Rewardful

Herdify

herdify.com

Herdify is een bedrijf voor gedragsanalyse dat detecteert waar gemeenschappen rond merken zijn ontstaan. In deze zin betekent community niet fans van sociale media, loyaliteitsprogramma's of CRM-gegevens. Het betekent de echte gemeenschappen (straten, dorpen en steden) waar mensen wonen. Zelfs in on...