Resonance is an AI-driven platform that maximizes NRR through in-product upsells and expansion. Effortlessly maximize net revenue retention. Unlock millions in ARR by delivering targeted in-product experiences that optimally upsell, expand, and retain customers. It takes minutes with low or no code.

Website: useresonance.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Resonance. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.