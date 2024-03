Reelevant is de eerste On-Demand Marketing Content Engine. Inhoud is de reden waarom mensen met uw merk interacteren. We bieden een datagestuurde aanpak om inhoud op aanvraag te creëren, wanneer consumenten deze daadwerkelijk zien. Ons platform genereert elke contentvariatie in milliseconden en werkt deze in realtime bij, afhankelijk van wie de consument is. Het is nu mogelijk om een ​​klantlevenscyclus te hebben op inhoudsniveau en over verschillende kanalen heen: e-mail, pushmeldingen, in-app, sms, internet, enz. Eindelijk kunt u inhoud voor elke persoon genereren. Reelevant bespaart u de moeite. Er is geen integratie nodig. Wij benutten uw stack, zodat u zich kunt concentreren op wat belangrijk is. Dit is de echte individualisering waar u op hebt gewacht. Marketinginhoud die mensen volgt. Het einde van campagnes zoals u ze kent. Inspanningen voor het verzamelen van gegevens bereiken hun ware doel: worden gebruikt om marketinginhoud te creëren in plaats van campagnes. Verbeter de klantbetrokkenheid, verhoog CTLV en versnel uw inkomsten met Reelevant. Ten slotte stelt Reelevant uw teams in staat om te innoveren, hun potentieel te ontketenen en marketing naar een nieuw niveau te tillen, voor hun bedrijven en voor zichzelf.

Categorieën :

Website: try.reelevant.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Reelevant. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.