RecRight brengt recruitment naar de 21e eeuw met een intuïtieve, alles-in-één video-recruitmenttool. In de wervingstool kunt u een openstaande vacature bekendmaken, sollicitaties ontvangen en kandidaten beoordelen. Een opgenomen video-interview geeft u de mogelijkheid om de personen achter sollicitaties te zien en mensen aan te nemen die klikken. Recruitment gaat immers over menselijke interactie en niet over pen, papier en anonieme sollicitaties.

Website: recright.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan RecRight. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.