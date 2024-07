Connexun is een innovatieve tech-startup gevestigd in Milaan, Italië. Het werd opgericht om de culturele integratie te vergemakkelijken, informatiebarrières te verminderen en internationalisering te bevorderen. Tegenwoordig is Connexun een AI-nieuwsengine met langdurige ervaring en knowhow, die API's voor inhoud- en tekstanalyse en eigen technologieën promoot die kunnen worden gebruikt door ontwikkelaars, startups, bedrijven en uiteindelijk ook consumenten. Het stelt zijn klanten in staat om in realtime meertalige krantenkoppen, artikelen en dynamische samenvattingen te vinden die afkomstig zijn uit duizenden vertrouwde online nieuwskanalen. Het bedient zijn klanten met eigen technologieën voor het crawlen en classificeren van tekst. Connexun ontwikkelde ook B.I.R.B.AL., de kunstmatige intelligente motor die wordt gebruikt om zijn mobiele app aan te drijven, om realtime nieuws en informatie te leveren aan digitale kosmopolieten. We blijven intelligente tools uitbreiden die gebruik maken van de kracht van Machine Learning en Natural Language Processing om grote datasets met geaggregeerde inhoud te analyseren. Bekijk onze onlangs uitgebrachte "News API". Het retourneert huidige en historische inhoud en informatie uit vertrouwde bronnen over de hele wereld. Onze crawler stelt onze gebruikers in staat om als eerste nieuwe verhalen en meest relevante informatie op te pikken. Zorg voor een realtime inzicht met onze oplossing, of verzamel historisch gestructureerde gegevens over de meest relevante verhalen en gebeurtenissen uit het verleden. Test onze API gratis en aarzel niet om contact met ons op te nemen voor meer informatie.

Website: rapidapi.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Rapid API. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.