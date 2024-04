ProSights is radically transforming manual investor software through LLMs. Our hyper-verticalized models scan internal and external data to automate sourcing, diligence, and portfolio monitoring.

Website: prosights.co

